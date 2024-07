Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Noto si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari allo 0%. La temperatura massima raggiungerà i 32,3°C durante la mattina, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 34°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est, con una velocità che potrà variare dai 11,6km/h ai 18,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a raggiungere i valori massimi attesi. Il vento sarà moderato, proveniente da Est, garantendo un po’ di freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo a Noto sarà caratterizzato da un cielo limpido e temperature elevate. Il vento potrà intensificarsi leggermente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni climatiche della zona.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un calo delle temperature che si manterranno comunque piuttosto miti. Il vento tenderà a diminuire d’intensità, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Noto indicano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le giornate estive a Noto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.7° perc. +26.7° Assenti 8.9 NNE max 10.8 Grecale 63 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 9.1 NNE max 12 Grecale 68 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 8.9 ENE max 9.5 Grecale 54 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.3° perc. +34° Assenti 17.9 E max 18.3 Levante 46 % 1013 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +33.4° Assenti 15.3 SE max 11.7 Scirocco 46 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +32.3° Assenti 13 SSO max 12 Libeccio 49 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +29.5° Assenti 9.1 SO max 10.4 Libeccio 58 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.3° Assenti 6.3 O max 8.2 Ponente 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:04

