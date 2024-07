Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Noto si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente dal Nord. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C durante la notte, salendo gradualmente fino a superare i +32°C nelle ore centrali della giornata.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Nord. Le temperature percepite saranno leggermente superiori rispetto alla temperatura effettiva, con valori che potranno raggiungere i +33°C. L’umidità si attesterà intorno al 40% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con la comparsa di nubi sparse che non altereranno il bel tempo predominante. Le temperature massime si manterranno intorno ai +33°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +33°C. Il vento sarà moderato, proveniente da diverse direzioni, con raffiche che potranno raggiungere i 20km/h.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, attestandosi intorno ai +28°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con una direzione prevalente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Noto indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra i +30°C. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e idratarsi adeguatamente per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.8° perc. +27.7° Assenti 8.1 N max 9.3 Tramontana 43 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.2° perc. +27.5° Assenti 7.2 N max 8.2 Tramontana 48 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31.4° perc. +31.4° Assenti 1.2 NNE max 6.8 Grecale 40 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +33.4° Assenti 14.1 SSE max 13.4 Scirocco 40 % 1014 hPa 13 nubi sparse +32.7° perc. +33° Assenti 16.9 S max 16.6 Ostro 38 % 1014 hPa 16 cielo sereno +33° perc. +33.1° Assenti 20.4 SO max 22 Libeccio 37 % 1012 hPa 19 cielo sereno +29.3° perc. +29.4° Assenti 8.1 O max 12.7 Ponente 45 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.1° Assenti 3.8 NNE max 5.7 Grecale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:14

