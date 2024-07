Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Novara per Giovedì 1 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima toccherà i 32,2°C nel pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà superare i 34,9°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà intorno al 51% e una pressione atmosferica che si attesterà sui 1007hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 28°C verso le 09:00. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli e le temperature raggiungeranno il picco massimo. Tuttavia, verso sera potrebbero verificarsi deboli piogge, con una probabilità intorno al 7%. È consigliabile quindi prestare attenzione e avere con sé un ombrello in caso di necessità.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, ma la probabilità di piogge leggere aumenterà nuovamente, arrivando al 40% intorno alle 18:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Novara indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con possibili piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 47 % 8.6 NNO max 12.5 Maestrale 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 6 % 8 N max 11.8 Tramontana 67 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 5.3 NNO max 7.5 Maestrale 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +28.9° Assenti 5.5 O max 4.8 Ponente 53 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +33.3° prob. 4 % 8 SO max 6.9 Libeccio 51 % 1009 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +34.9° prob. 7 % 5.3 OSO max 4.5 Libeccio 51 % 1007 hPa 18 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 40 % 13.7 NNE max 33.5 Grecale 74 % 1007 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° prob. 68 % 6.1 NO max 11.6 Maestrale 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:49

