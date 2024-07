Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Novate Milanese per Martedì 16 Luglio prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 24% e il 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,1°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 31% e il 43%. Le temperature massime saranno di circa +30,9°C alle 15:00 e +30,9°C alle 16:00. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà, con il cielo che diventerà più coperto e la probabilità di precipitazioni leggere salirà al 100% alle 19:00.

Durante la serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra l’85% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C alle 22:00 e +23°C alle 23:00. Le precipitazioni leggere saranno presenti durante la serata, con una intensità che raggiungerà i 0.38mm alle 23:00.

In base alle previsioni, la giornata di Martedì 16 Luglio a Novate Milanese si presenterà con un inizio di giornata con nubi sparse, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata e la possibilità di precipitazioni leggere in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali piogge durante la serata.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.8° perc. +23.4° 0.1 mm 3.7 NO max 4.2 Maestrale 85 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +22° prob. 26 % 3.3 NO max 4.2 Maestrale 92 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.8° perc. +23.4° prob. 6 % 3.2 OSO max 4.8 Libeccio 86 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 7 % 6 OSO max 5.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +31.4° prob. 10 % 6.7 SO max 5.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.9° perc. +32.1° prob. 24 % 6.3 SSO max 4.7 Libeccio 48 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +30.4° prob. 27 % 5.4 SO max 8.9 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 cielo coperto +24.7° perc. +25.4° prob. 46 % 6 ONO max 9.4 Maestrale 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:06

