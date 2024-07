Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Novate Milanese per Martedì 9 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30°C.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che copriranno circa il 31% del cielo. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura del 45%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, intorno ai +24,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Novate Milanese indicano una giornata con temperature elevate e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature calde. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Novate Milanese, resta aggiornato consultando le fonti ufficiali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.3° perc. +21.8° prob. 3 % 4.8 N max 4.8 Tramontana 90 % 1017 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° Assenti 3.2 NNO max 3.4 Maestrale 89 % 1017 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 1.9 NO max 3.1 Maestrale 80 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28.3° Assenti 2.8 SSO max 1.9 Libeccio 64 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° Assenti 5.9 S max 5.9 Ostro 54 % 1016 hPa 15 poche nuvole +30.1° perc. +31.3° Assenti 6.6 S max 6.3 Ostro 51 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.3° perc. +29.5° prob. 11 % 5 SSO max 8.2 Libeccio 71 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24.3° perc. +24.9° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:11

