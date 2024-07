Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Nuoro si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Nel corso della mattina, le temperature saliranno rapidamente, superando i 30°C già verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche nuvola sporadica, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle ore 14:00, con valori intorno ai 35°C. Il vento sarà debole, con brezze leggere che arriveranno da Est.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, ma rimarranno piacevoli, attorno ai 23-24°C. Il cielo sarà ancora sereno, con una leggera brezza che soffierà da Sud.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Nuoro indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. Non sono previste variazioni significative nel quadro meteorologico, con cieli sereni e venti deboli.

In conclusione, Sabato 27 Luglio a Nuoro sarà caratterizzato da una giornata estiva tipica, con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, specialmente nelle ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 3.5 SSO max 4.1 Libeccio 58 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 2.6 SSE max 4.4 Scirocco 59 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +27.9° Assenti 4 ENE max 5 Grecale 39 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.7° perc. +32.4° Assenti 6.1 NE max 5.9 Grecale 27 % 1015 hPa 13 cielo sereno +35.2° perc. +33.8° Assenti 9.3 ENE max 10.1 Grecale 24 % 1014 hPa 16 cielo sereno +32.3° perc. +31.2° Assenti 5.7 NE max 13.4 Grecale 30 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 1.2 S max 1.6 Ostro 58 % 1017 hPa 22 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 5.2 SO max 5.5 Libeccio 55 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:39

