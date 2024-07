Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Ottaviano si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno punte massime nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 28°C. Nel corso della mattina, le temperature saliranno gradualmente, superando i 33°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa 34°C e si manterranno su valori elevati fino al tramonto.

In serata, è prevista un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero comparire verso le ore 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 29°C.

Le condizioni meteo a Ottaviano per i prossimi giorni si preannunciano stabili, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in aumento e una leggera presenza di nubi nel tardo pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 2.6 O max 2.6 Ponente 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 2.7 ESE max 3 Scirocco 68 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.7° Assenti 3.5 S max 4.3 Ostro 53 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.1° perc. +33° Assenti 8 SO max 6 Libeccio 35 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34° perc. +35.3° Assenti 13.8 OSO max 10.3 Libeccio 39 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +33.9° Assenti 11.1 OSO max 7.8 Libeccio 41 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +31.1° Assenti 5.3 SO max 4.4 Libeccio 51 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28° perc. +29.6° Assenti 3.3 SO max 4 Libeccio 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.