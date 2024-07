Previsioni Meteo Paderno Dugnano: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Paderno Dugnano indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20% e temperature che si aggireranno intorno ai 25-30°C. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile con una leggera aumento della copertura nuvolosa intorno al 30% e temperature che potrebbero superare i 30°C. In serata, le nuvole tenderanno a diradarsi, con una copertura nuvolosa intorno al 20-25% e temperature che si manterranno intorno ai 26-28°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 15% e temperature intorno ai 25°C. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata.

Le condizioni del vento saranno generalmente tranquille, con velocità che non supereranno i 10km/h e provenienti principalmente da direzioni variabili tra Est e Sud. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-70% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni attuali, non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni meteo di Paderno Dugnano nei prossimi giorni. Si consiglia comunque di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° prob. 26 % 3 ENE max 3.5 Grecale 73 % 1014 hPa 3 poche nuvole +22.4° perc. +22.8° prob. 8 % 1.9 ENE max 3.2 Grecale 77 % 1014 hPa 6 poche nuvole +24.4° perc. +24.7° Assenti 1.3 ESE max 3 Scirocco 70 % 1015 hPa 9 poche nuvole +28.9° perc. +30.2° prob. 17 % 5.5 SSO max 4.2 Libeccio 55 % 1016 hPa 12 poche nuvole +31.9° perc. +33.3° prob. 28 % 9.6 S max 7.4 Ostro 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32° perc. +33° prob. 34 % 6.5 S max 6.7 Ostro 44 % 1014 hPa 18 nubi sparse +29.7° perc. +31.4° prob. 30 % 5.7 S max 9.2 Ostro 55 % 1014 hPa 21 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.3 NO max 3.9 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:54

