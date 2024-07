Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Palazzolo sull’Oglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese precipitazioni leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6-8%. Le temperature si manterranno intorno ai +24-26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 67-71%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 14-16%. Le temperature massime saranno di circa +27-28°C, con la possibilità di precipitazioni leggere. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5-8km/h. L’umidità aumenterà al 62-63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1013hPa.

In serata, è prevista l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 16-19%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui +22-24°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud Ovest, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà fino al 77-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012-1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata con cielo variabile e possibili precipitazioni nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a brevi rovesci di pioggia. Restate aggiornati sulle condizioni atmosferiche per godere al meglio della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.8° Assenti 5.8 NE max 6.1 Grecale 87 % 1013 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +20° Assenti 4.1 NE max 4.2 Grecale 88 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.3° perc. +22.8° Assenti 0.8 ENE max 2.2 Grecale 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 10 % 5.5 SSO max 4.4 Libeccio 67 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +28° perc. +29.4° 0.14 mm 7.3 S max 5.6 Ostro 60 % 1013 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +30.5° prob. 41 % 5.8 SSO max 4.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +25.7° perc. +26.4° 0.13 mm 2.6 SO max 3.1 Libeccio 77 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° prob. 47 % 6.6 NE max 6.3 Grecale 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:55 e tramonta alle ore 03:55

