Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Palma di Montechiaro indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno dall’alba al tramonto. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il termometro raggiungerà i +31,5°C con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 12,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 36% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai +30,7°C, con una percezione di caldo che potrebbe aumentare leggermente. Il vento sarà più sostenuto, proveniente sempre da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 21,8km/h. L’umidità aumenterà al 47% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

In serata, le temperature caleranno gradualmente, con valori intorno ai +26,1°C. Il vento si attenuerà provenendo da Est – Nord Est con una velocità di 5,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, Mercoledì 31 Luglio a Palma di Montechiaro si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.2 NNE max 7.1 Grecale 51 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 8.1 NNE max 7.9 Grecale 49 % 1013 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +29.6° Assenti 1.7 E max 3.6 Levante 39 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +31.1° Assenti 15.5 SO max 13.5 Libeccio 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.7° perc. +31.6° Assenti 19.7 OSO max 21.8 Libeccio 47 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.3° perc. +30.6° Assenti 14.5 SO max 18.5 Libeccio 54 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.8 SSE max 7.1 Scirocco 65 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.8 E max 6.3 Levante 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:10

