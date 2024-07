Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Palma di Montechiaro prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 50% al mattino per poi salire leggermente nel pomeriggio fino al 64% in serata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 29,6°C nel corso della mattinata, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio fino a 27,4°C. Le temperature percepite saranno in linea con i valori reali, con un lieve aumento nel corso della giornata.

Durante la mattina, il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 12,3km/h e i 15,5km/h, mentre nel pomeriggio la direzione del vento si sposterà verso Sud – Sud Ovest con velocità compresa tra i 13,1km/h e i 16,9km/h. Nel corso della sera, il vento tenderà a calmarsi, con una velocità attorno ai 4,4km/h proveniente da Sud.

Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro per Venerdì 26 Luglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare e di mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature in aumento durante la mattinata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 3.2 E max 3.6 Levante 72 % 1010 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 3.9 E max 4.4 Levante 66 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +27.5° Assenti 6.7 SE max 7.5 Scirocco 50 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +29.7° Assenti 15.5 SSO max 12.4 Libeccio 44 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.6° Assenti 16.4 SSO max 15 Libeccio 49 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.4° perc. +28.2° Assenti 9 SSO max 7.8 Libeccio 54 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 4.4 S max 4.5 Ostro 64 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 3.3 ESE max 3.5 Scirocco 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:32 e tramonta alle ore 04:32

