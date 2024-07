Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Palmi si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 29-30°C nel pomeriggio.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23-24°C. La brezza leggera proveniente prevalentemente da nord garantirà un clima piacevole.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che potrebbero superare i 30°C in prossimità dell’ora di pranzo. La brezza leggera proveniente da nord manterrà la situazione piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, mentre l’umidità sarà intorno al 56-58%. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera proveniente da nord.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 24-25°C. Il vento sarà ancora di tipo brezza leggera proveniente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Palmi indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 0.5 N max 7.5 Tramontana 78 % 1014 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 0.3 NE max 8.2 Grecale 77 % 1014 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 3.3 NNO max 7.4 Maestrale 68 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +30.4° Assenti 10.4 NNO max 10.3 Maestrale 58 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.4° Assenti 11.6 NO max 11.6 Maestrale 56 % 1015 hPa 15 cielo sereno +28.5° perc. +30° Assenti 8.6 NNO max 9.6 Maestrale 59 % 1015 hPa 18 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 4.1 ONO max 8.3 Maestrale 71 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 1.6 NE max 7.3 Grecale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.