Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per Palmi indicano giornate soleggiate con temperature gradevoli e brezze leggere. L’umidità si manterrà su valori medi, senza precipitazioni significative in vista. Lunedì, martedì e mercoledì saranno caratterizzati da condizioni stabili, ideali per godersi le giornate estive. Le temperature oscilleranno tra +23,3°C e +29,8°C, con brezze che varieranno da Est a Ovest a velocità comprese tra 1,4km/h e 10,4km/h.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,9°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 3,8km/h. L’umidità si attesterà al 62% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 3,2km/h. L’umidità sarà del 52%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +29,8°C alle 13:00. La brezza leggera da Nord – Nord Ovest soffierà a 8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 si attesteranno sui +24,1°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 5,7km/h. L’umidità salirà al 73%.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,6°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 2,1km/h. L’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +25,6°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 3,6km/h. L’umidità si attesterà al 69%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +28,6°C alle 13:00. La brezza da Nord – Nord Ovest soffierà a 10,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 si attesteranno sui +24°C con una brezza da Sud – Sud Ovest a 6,7km/h. L’umidità salirà al 77%.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,3°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 2,3km/h. L’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +25,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 4,1km/h. L’umidità si attesterà al 72%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +28,6°C alle 13:00. La brezza da Nord – Nord Ovest soffierà a 10,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 si attesteranno sui +24°C con una brezza da Est – Nord Est a 7,3km/h. L’umidità salirà al 71%.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,7°C e una brezza leggera da Est a 1,4km/h. L’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature stabili. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 1,9km/h. L’umidità si attesterà al 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +28,6°C alle 13:00. La brezza leggera da Nord – Nord Ovest soffierà a 10,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 si attesteranno sui +24°C con una brezza da Ovest a 6,3km/h. L’umidità salirà al 75%.

