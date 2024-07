Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Palo del Colle: Weekend Caldo e Sereno

Le condizioni meteo a Palo del Colle per il prossimo weekend saranno caratterizzate da temperature elevate e cieli sereni. Le giornate di Sabato e Domenica si preannunciano stabili e piacevoli, con una brezza leggera che contribuirà a mitigare il caldo. Le temperature oscilleranno tra i 35°C e i 36°C, offrendo un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, garantendo un clima gradevole. In conclusione, un weekend perfetto per godersi le belle giornate estive a Palo del Colle. Buon weekend a tutti!

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Palo del Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 2,8km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità al 50%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,8°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 4km/h. L’umidità sarà del 45%. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +35°C alle 11:00 con una brezza da Nord Est a 15,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si attesterà sui +35,2°C con una brezza da Nord Est a 15,4km/h. L’umidità sarà del 29%. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +34°C.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +33,5°C con una brezza da Est a 8km/h. L’umidità sarà del 28%. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per trascorrere una serata all’aperto.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Palo del Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,9°C e una brezza leggera da Ovest a 3,6km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità al 40%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30,9°C con una brezza leggera da Nord Est a 4,8km/h. L’umidità sarà del 37%. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +36,2°C alle 11:00 con una brezza da Nord Est a 15km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si attesterà sui +36,3°C con una brezza vivace da Est – Nord Est a 20,9km/h. L’umidità sarà del 28%. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +35,6°C.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +34,3°C con una brezza da Est – Sud Est a 11km/h. L’umidità sarà del 31%. Sarà un’ottima serata per godersi il weekend all’aria aperta.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte a Palo del Colle, il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,9°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 5,2km/h. Le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 0% e un’umidità al 41%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30,3°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 6km/h. L’umidità sarà del 41%. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +35,2°C alle 11:00 con una brezza da Nord – Nord Est a 17,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si attesterà sui +34°C con una brezza da Nord – Nord Est a 18,3km/h. L’umidità sarà del 37%. Le condizioni rimarranno stabili fino al tardo pomeriggio con temperature intorno ai +33,1°C.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature in diminuzione. Alle 18:00 si registrerà una temperatura di +31,4°C con una brezza da Nord – Nord Est a 8,2km/h. L’umidità sarà del 41%. Sarà un’ottima serata per concludere il fine settimana all’aperto.

In conclusione, il fine settimana a Palo del Colle si prospetta caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le belle giornate estive. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con temperature elevate ma non eccessive e cieli sereni per tutta la giornata. Buon weekend a tutti!

