Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

Domenica 14 Luglio a Parabiago si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 70%. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +20,3°C e i +28,1°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che arriveranno fino a +28,9°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Ovest e Sud Ovest, con intensità che si manterranno attorno ai 4-6 km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà tra il 55% e il 85%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa.

Nel corso della sera, la copertura nuvolosa diminuirà, passando da nubi sparse a poche nuvole, con una percentuale che si attesterà intorno al 20%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +22°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo un’intensità costante attorno ai 5 km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In conclusione, domenica 14 Luglio a Parabiago si prevede una giornata con condizioni meteo abbastanza stabili, caratterizzata da nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio, con una tendenza a schiarite verso sera. Le temperature si manterranno su valori estivi, con venti leggeri e umidità relativa dell’aria nella norma. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteo, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza fenomeni meteorologici significativi in vista.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.15 mm 5.8 NNO max 7 Maestrale 92 % 1011 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° Assenti 5.1 NNO max 5.6 Maestrale 90 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° Assenti 4 NO max 6.1 Maestrale 85 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° Assenti 4.9 OSO max 4.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +27.9° perc. +28.8° Assenti 6.2 SSO max 4.6 Libeccio 55 % 1012 hPa 15 cielo coperto +28.1° perc. +28.9° prob. 7 % 5 SSO max 3.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 18 cielo coperto +25.6° perc. +26.1° prob. 3 % 5.3 OSO max 8.2 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 poche nuvole +22.5° perc. +22.9° prob. 8 % 5.4 NNO max 5.8 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:08

