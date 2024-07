Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Parabiago per Venerdì 12 Luglio prevedono condizioni instabili con precipitazioni diffuse durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto ampia, con picchi di pioggia moderata soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai +22,6°C. L’intensità delle precipitazioni diminuirà leggermente nelle prime ore del mattino, mantenendo comunque una copertura nuvolosa consistente.

Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno a interessare la zona di Parabiago, con piogge leggere e temperature che oscilleranno tra i +21,8°C e i +26°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con un’umidità che si manterrà intorno al 95%.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con piogge moderate che potrebbero intensificarsi verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27,8°C, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1009hPa.

In serata, le precipitazioni tenderanno a diminuire leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà predominante. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +21°C.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Parabiago sarà caratterizzato da un clima instabile, con piogge diffuse e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di munirsi di un ombrello per affrontare la giornata. Per i prossimi giorni, è prevista un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +23.4° 0.59 mm 4.8 ONO max 6.7 Maestrale 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +21.5° perc. +22.2° 0.34 mm 3 N max 4.1 Tramontana 95 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +22.5° 0.72 mm 2.2 NNE max 5.9 Grecale 95 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.36 mm 2.2 ESE max 6.3 Scirocco 76 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27° perc. +29.4° 1.63 mm 3.3 S max 5 Ostro 76 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +27.3° perc. +29.8° 0.94 mm 6.6 SSE max 10.9 Scirocco 73 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +24.4° perc. +25.2° 3.1 mm 3.5 S max 4.1 Ostro 86 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +21° perc. +21.6° 1.02 mm 7.7 ONO max 15.8 Maestrale 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:10

