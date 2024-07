Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Paternò promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 5,9km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 34°C intorno alle 10:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche leggera nuvola in più, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C con vento sempre leggero da Est – Sud Est.

In serata, il cielo sarà ancora sereno e le temperature caleranno leggermente, ma resteranno piacevoli, intorno ai 26°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano un prolungamento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo. Le temperature si manterranno elevate e il cielo resterà generalmente sereno, con solo qualche leggera nuvola di passaggio. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 4.7 NO max 6.8 Maestrale 60 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 3.2 NNO max 4.6 Maestrale 53 % 1018 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +29.3° Assenti 4.2 SE max 5.8 Scirocco 37 % 1018 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +32.8° Assenti 11.2 SE max 11.1 Scirocco 27 % 1018 hPa 13 cielo sereno +35° perc. +33.9° Assenti 16.8 ESE max 15.4 Scirocco 26 % 1016 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +31.7° Assenti 14.1 ESE max 16.4 Scirocco 33 % 1016 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° Assenti 3.1 E max 6.8 Levante 48 % 1017 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 4 NO max 6 Maestrale 50 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:09

