Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pavia per Martedì 23 Luglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. La sera, invece, è attesa la possibilità di piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +29°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che varieranno da +23,4°C a +32,2°C nello stesso arco di tempo. La velocità del vento sarà compresa tra 1,2km/h e 2,5km/h, con direzione prevalente da Nord a Est. L’umidità si attesterà intorno all’85% alle prime ore del mattino, per poi scendere al 67% verso l’ora di pranzo.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime saranno di +30,4°C alle 15:00, con una percezione termica che raggiungerà i +33,8°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 6km/h, provenienti prevalentemente da Est. L’umidità sarà del 61%.

In serata, la situazione meteorologica a Pavia potrebbe cambiare, con la comparsa di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C alle 21:00, per poi scendere leggermente durante la notte. La probabilità di pioggia sarà del 34% alle 21:00, aumentando al 46% alle 22:00 e mantenendosi intorno al 37% alle 23:00. La velocità del vento aumenterà fino a 7,6km/h, con direzione da Est a Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pavia indicano una giornata instabile, con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° prob. 22 % 4 ENE max 5.1 Grecale 85 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.21 mm 4.8 E max 5.8 Levante 91 % 1014 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23.4° prob. 49 % 2.4 N max 3.9 Tramontana 85 % 1015 hPa 9 poche nuvole +26.8° perc. +28.8° prob. 18 % 1.3 ONO max 1.6 Maestrale 74 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +32.6° prob. 18 % 5 ESE max 5.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30.4° perc. +33.8° prob. 21 % 6.2 E max 6.2 Levante 61 % 1012 hPa 18 poche nuvole +27.7° perc. +30.8° prob. 21 % 3.7 ENE max 4.3 Grecale 75 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +23.7° perc. +24.3° 0.62 mm 6.5 ESE max 6.9 Scirocco 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:44 e tramonta alle ore 03:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.