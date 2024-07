Previsioni Meteo Pavia: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Pavia indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 29-30°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile intorno al 2-3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest-Sud Ovest.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-8%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i circa 26°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con una copertura intorno al 24-35%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est-Sud Est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa variabile intorno al 0-7%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 23-25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Pavia indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.6° perc. +21.1° prob. 5 % 2.6 NO max 3.4 Maestrale 91 % 1017 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +20.2° Assenti 4.9 OSO max 5.2 Libeccio 94 % 1017 hPa 6 cielo sereno +21.7° perc. +22.3° Assenti 5.3 O max 6.3 Ponente 91 % 1017 hPa 9 poche nuvole +25.5° perc. +26.2° Assenti 3.5 O max 2.7 Ponente 80 % 1017 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +31.2° Assenti 0.5 S max 3.2 Ostro 68 % 1016 hPa 15 poche nuvole +29° perc. +31.6° prob. 12 % 2.7 ESE max 3.5 Scirocco 63 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.2° perc. +29.9° prob. 16 % 0.5 ENE max 2.5 Grecale 77 % 1015 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.8° Assenti 2.3 O max 4.1 Ponente 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:09

