Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Perugia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 32,7°C con una percezione di caldo di +31,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 6,3km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 37,4°C con una percezione di caldo di +35,2°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest con una velocità di 11,6km/h.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, garantendo una notte serena. Le temperature si abbasseranno, ma resteranno piuttosto miti, intorno ai 21,8°C con una percezione di fresco di +21,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est con una velocità di 4,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Perugia indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature massime saranno elevate, quindi si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Resta comunque consigliabile consultare aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Perugia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.4° perc. +18.8° Assenti 1.3 N max 2.8 Tramontana 57 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 1.7 N max 2.1 Tramontana 63 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +26.8° Assenti 4 NO max 4.3 Maestrale 38 % 1015 hPa 10 cielo sereno +34.7° perc. +33° Assenti 6.8 NO max 8.4 Maestrale 22 % 1014 hPa 13 nubi sparse +37.2° perc. +34.9° Assenti 10.9 ONO max 12.2 Maestrale 16 % 1013 hPa 16 nubi sparse +36.9° perc. +34.7° Assenti 13.3 NO max 13.7 Maestrale 16 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +27.1° Assenti 11.3 NO max 19.6 Maestrale 38 % 1014 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 4.5 NE max 5 Grecale 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.