Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Peschiera Borromeo indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 26°C verso le ore 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli tranquilli.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Peschiera Borromeo, con temperature che potrebbero superare i 30°C. La brezza leggera contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo per Lunedì 15 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature in aumento. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato ideale per godersi l’estate in tutta la sua bellezza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 2.8 O max 3.3 Ponente 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.8° perc. +20° Assenti 0.5 E max 3.5 Levante 84 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 1.7 ENE max 4.5 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.9 SE max 5.6 Scirocco 64 % 1015 hPa 12 cielo sereno +28.9° perc. +30.2° Assenti 6.6 ESE max 8 Scirocco 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +31.2° prob. 2 % 6.2 SE max 5.8 Scirocco 56 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.2° perc. +29.3° prob. 1 % 2.1 SE max 4.5 Scirocco 72 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° prob. 3 % 3 NO max 3.2 Maestrale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:05

