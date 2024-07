Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Piacenza per Giovedì 1 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggira intorno ai +25°C. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime con temperature che potrebbero superare i +30°C. Tuttavia, verso sera sono attese precipitazioni, con piogge leggere o moderate e temperature più miti intorno ai +20°C.

Durante la notte, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piacenza indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì potrebbe essere una giornata soleggiata con temperature in aumento, mentre Sabato potrebbero verificarsi nuove precipitazioni. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.1° perc. +23.7° prob. 33 % 5 SSO max 5.7 Libeccio 84 % 1012 hPa 3 nubi sparse +22° perc. +22.5° Assenti 5.2 O max 5.3 Ponente 89 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.4° Assenti 4.7 O max 6.4 Ponente 81 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +30.5° Assenti 4.9 NO max 5.8 Maestrale 68 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.3° perc. +35.1° Assenti 3.5 NNO max 5.2 Maestrale 58 % 1009 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +36.9° Assenti 6.4 N max 4.8 Tramontana 56 % 1007 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +33.6° prob. 4 % 6.2 NO max 7.5 Maestrale 72 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +22.5° perc. +22.9° 1.72 mm 12.9 SO max 18.9 Libeccio 81 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:44

