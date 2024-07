Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Piacenza si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,6°C durante il pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di +31,6°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est con intensità variabile tra i 10,6km/h e i 17,1km/h.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si potranno osservare nubi sparse con una copertura del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,1°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà completamente, regalando una splendida giornata di sole. Durante le ore centrali del giorno, le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i +28,5°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Piacenza, con temperature che raggiungeranno i valori più elevati della giornata. Sarà importante proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza per affrontare il caldo. Anche in serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +31,6°C durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dal sole. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori estivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.9° 0.63 mm 15.2 NO max 31.5 Maestrale 90 % 1014 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +20.3° prob. 63 % 7.7 SO max 9 Libeccio 89 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° prob. 48 % 5.7 O max 6.3 Ponente 85 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 5.1 NNO max 4 Maestrale 73 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.5° perc. +30.3° Assenti 7.2 E max 7.3 Levante 61 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.2° perc. +31.6° prob. 5 % 10.9 E max 10.6 Levante 61 % 1009 hPa 18 cielo sereno +25.8° perc. +26.5° prob. 7 % 9.7 E max 15.6 Levante 79 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° prob. 4 % 9 SE max 10.8 Scirocco 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:58

