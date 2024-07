Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Piacenza prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al di sotto del 20%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +27°C verso mezzogiorno. Il vento sarà sempre proveniente dall’Est, con intensità leggera.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco nonostante il caldo.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza impatti significativi sulle condizioni meteorologiche. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai +23°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Piacenza indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato che accompagnerà la città nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° prob. 1 % 8.4 E max 11.5 Levante 75 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 1 % 7.5 ESE max 9 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 1 % 5.1 E max 7.8 Levante 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +25.7° perc. +25.9° prob. 5 % 8.1 E max 10.2 Levante 63 % 1013 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +29.8° prob. 16 % 7.6 ENE max 7.2 Grecale 56 % 1012 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° prob. 18 % 4.9 ENE max 4.8 Grecale 55 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +28.9° prob. 15 % 5.7 NE max 5.8 Grecale 71 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.7° prob. 25 % 5 SSE max 5.5 Scirocco 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:28 e tramonta alle ore 03:28

