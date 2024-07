Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Piazza Armerina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno durante la notte e la mattina, e la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +35,1°C nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali, e la direzione prevalente sarà variabile tra Nord, Sud Ovest e Ovest.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. La mattina il bel tempo proseguirà, con temperature in aumento fino a +33,7°C verso le ore centrali. Nel pomeriggio invece, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +32,4°C. Infine, in sera e notte il cielo tornerà a essere sereno, con temperature in calo fino a +24,2°C.

Guardando alle previsioni per i prossimi giorni a Piazza Armerina, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e venti leggeri. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni improvvisi delle condizioni meteorologiche e monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +22.5° Assenti 7.1 NNO max 7.6 Maestrale 41 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +22.3° Assenti 7.1 N max 7.7 Tramontana 39 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +28.4° Assenti 4.8 NNE max 7.1 Grecale 27 % 1014 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +32.9° Assenti 3.2 SO max 17.5 Libeccio 21 % 1012 hPa 13 nubi sparse +33.8° perc. +32° Assenti 10.8 OSO max 18.1 Libeccio 23 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.7° perc. +29.2° Assenti 8.5 S max 14.9 Ostro 28 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.4 ESE max 4.4 Scirocco 38 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 5.7 NE max 5.8 Grecale 40 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:09

