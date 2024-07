Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Pietrasanta si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Al mattino, a partire dalle prime ore del giorno, ci saranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso le ore centrali della mattinata, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima che raggiungerà i +30°C. Il vento soffierà con intensità leggera da direzione Sud Ovest, garantendo un clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno intorno ai +25°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pietrasanta, possiamo anticipare una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori estivi e una copertura nuvolosa variabile. È consigliabile prestare attenzione alle informazioni aggiornate per eventuali variazioni delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 5.3 NE max 5 Grecale 71 % 1014 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° Assenti 4.8 ENE max 5.5 Grecale 68 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.8 SSE max 5.6 Scirocco 59 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.8° perc. +30.3° Assenti 7.7 OSO max 7.8 Libeccio 47 % 1016 hPa 13 poche nuvole +30.8° perc. +30.7° Assenti 7.7 SO max 8.4 Libeccio 40 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.3° Assenti 6.8 SO max 4.5 Libeccio 45 % 1015 hPa 19 cielo coperto +25.7° perc. +26° Assenti 5.9 NNO max 6.6 Maestrale 65 % 1015 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 7.1 NNE max 7.2 Grecale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:55

