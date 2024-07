Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Pioltello si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +29,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che si attesteranno intorno al 2-4% durante il giorno.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a +28,9°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Pioltello, con temperature che toccheranno il picco massimo di +29,1°C alle 13:00 e alle 14:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno a velocità comprese tra i 6km/h e i 9,7km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a +22,5°C verso le 23:00. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente nulla, con valori che si manterranno al di sotto del 5% per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Pioltello indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo nei prossimi giorni a Pioltello.

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.2° perc. +20.7° 7.22 mm 3.5 SSO max 11.3 Libeccio 96 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +21.9° prob. 30 % 6.3 ONO max 15 Maestrale 95 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.8° prob. 22 % 2.1 SSO max 2.6 Libeccio 90 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.9 SO max 4.7 Libeccio 67 % 1012 hPa 12 cielo sereno +28.9° perc. +30.4° Assenti 8.5 S max 5.4 Ostro 57 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +30.7° prob. 14 % 8.2 SE max 6 Scirocco 58 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.7° perc. +28.7° prob. 9 % 7.2 SE max 11.2 Scirocco 74 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° prob. 33 % 5.5 ESE max 8.1 Scirocco 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:01

