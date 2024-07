Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pisa indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Nelle prossime giornate, cieli sereni e temperature estive accompagneranno la città. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, con venti leggeri e umidità variabile. Ideali per godersi le giornate all’aperto, le previsioni non prevedono precipitazioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma al momento il meteo si presenta favorevole.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Pisa, nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di vento leggere a 3,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 79% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature saliranno fino a +23,1°C, con una percezione termica costante di +23,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Est. L’umidità diminuirà al 63% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà completamente, regalando una giornata di cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 12,5km/h, con raffiche leggere a 11,3km/h. L’umidità sarà al 40% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 9,8km/h, con raffiche leggere a 12,6km/h. L’umidità aumenterà al 84% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,1km/h, con raffiche leggere a 8,2km/h. L’umidità sarà al 81% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una percezione termica di +27,8°C. Il vento aumenterà leggermente a 8,2km/h provenendo da Ovest. L’umidità si attesterà al 59% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,4°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 13,8km/h, con raffiche leggere a 11,3km/h. L’umidità sarà al 40% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, mantenendo un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 9,8km/h, con raffiche leggere a 12,6km/h. L’umidità aumenterà al 84% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 2,7km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà all’88% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +23,3°C, con una percezione termica costante di +23,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Est. L’umidità diminuirà al 72% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento aumenterà a 9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 51% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h, con raffiche leggere a 6km/h. L’umidità aumenterà all’86% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

Nella notte, il cielo sarà completamente sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà leggero da Nord Est a 1,9km/h, con raffiche di vento a 2,3km/h. L’umidità sarà all’81% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione termica di +30,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 53% mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,3°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento soffierà da Ovest a 9km/h, con raffiche leggere a 6,6km/h. L’umidità sarà al 51% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h, con raffiche leggere a 6km/h. L’umidità aumenterà all’86% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

In conclusione, la settimana a Pisa si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature estive. Le condizioni atmosferiche saranno stabili e ideali per godersi le giornate all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.