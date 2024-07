Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Poggibonsi indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e le temperature massime toccheranno i +36°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

Durante la notte le temperature si abbasseranno, ma rimarranno piuttosto miti, con valori intorno ai +20°C e cielo sereno. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Nel corso della mattina il cielo si schiarirà ulteriormente, regalando una giornata di sole e caldo.

Nel pomeriggio il sole splenderà a Poggibonsi, con temperature elevate che potranno superare i +35°C. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere che potranno rinfrescare l’aria. Anche la sera sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +25°C.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Poggibonsi ci si può aspettare un clima caldo e soleggiato, con temperature elevate e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 1.1 S max 1.8 Ostro 64 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° Assenti 4.1 ESE max 4 Scirocco 59 % 1012 hPa 7 nubi sparse +27.9° perc. +27.4° Assenti 1.9 NNO max 1.8 Maestrale 37 % 1013 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +32.7° Assenti 5.9 NO max 10.9 Maestrale 30 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +35.4° Assenti 18.4 ONO max 22.4 Maestrale 24 % 1010 hPa 16 cielo sereno +33.2° perc. +32.4° Assenti 24 ONO max 22.3 Maestrale 31 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 7.2 ONO max 7.8 Maestrale 54 % 1013 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:52

