Previsioni Meteo Policoro: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

Le previsioni meteo per il fine settimana a Policoro indicano giornate calde e soleggiate. Le temperature raggiungeranno valori elevati durante il giorno, con un lieve calo serale. I venti provenienti da Sud Est garantiranno una piacevole brezza nelle ore più calde. Non sono previste precipitazioni, e la copertura nuvolosa sarà minima, ideale per godersi il mare e le attività all’aperto.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Policoro il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 9,4km/h. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,4°C alle ore 10:00. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Est con intensità crescente fino a 16km/h. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +34°C con venti moderati da Sud. In serata il cielo sarà sereno, le temperature caleranno gradualmente fino a +27,6°C e il vento si attenuerà provenendo da Nord Ovest con una velocità di 5,8km/h.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +27,2°C e una leggera brezza da Nord Ovest. La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in aumento fino a +34,1°C alle ore 10:00. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est con intensità crescente. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +34,7°C e venti moderati da Sud – Sud Est. In serata il cielo sarà sereno, le temperature caleranno fino a +27,3°C e il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +27,4°C e una leggera brezza da Nord Ovest. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento fino a +35°C alle ore 10:00. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Sud Est con intensità crescente. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +35,6°C e venti moderati da Sud. In serata il cielo sarà sereno, le temperature caleranno fino a +27,8°C e il vento sarà leggero provenendo da Nord Ovest.

In conclusione, il fine settimana a Policoro si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate durante il giorno e un leggero calo serale. I venti saranno prevalentemente provenienti da Sud Est, garantendo una piacevole brezza nelle ore più calde. Non sono previste precipitazioni, e la copertura nuvolosa sarà minima, assicurando giornate ideali per godersi il mare e le attività all’aperto.

