Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

Martedì 16 Luglio a Policoro si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel corso della giornata, con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio e in serata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +31°C. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a toccare i +36°C. Nel primo pomeriggio è prevista una leggera copertura nuvolosa, con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

Nel pomeriggio le nubi sparse aumenteranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 45%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C. Nel tardo pomeriggio e in serata la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 50%, con temperature in lieve calo rispetto al primo pomeriggio.

Durante la serata e la notte il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +29°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Policoro, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni e temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +27.7° Assenti 8.4 NO max 9.5 Maestrale 39 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.9° perc. +26.9° Assenti 6.5 ONO max 6.7 Maestrale 42 % 1010 hPa 6 cielo sereno +31.2° perc. +30.5° Assenti 6.4 ONO max 7.5 Maestrale 35 % 1011 hPa 9 cielo sereno +35.5° perc. +34.7° Assenti 9 SE max 6.8 Scirocco 27 % 1010 hPa 12 cielo sereno +36.9° perc. +36.5° Assenti 16.7 SSE max 12.3 Scirocco 26 % 1009 hPa 15 nubi sparse +33.5° perc. +33.4° Assenti 14.8 S max 20.9 Ostro 35 % 1008 hPa 18 nubi sparse +30.8° perc. +31.4° Assenti 6.5 SSE max 6.9 Scirocco 45 % 1009 hPa 21 cielo sereno +29.1° perc. +28.9° Assenti 8.6 NO max 9.2 Maestrale 42 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:19

