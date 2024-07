Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pompei si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera fino a 30°C. La percezione delle temperature sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Durante la notte, le temperature saranno piuttosto miti, con valori intorno ai 27-28°C. Il vento soffierà con intensità variabile, mantenendosi generalmente tra i 3km/h e i 5km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 33°C verso le ore 10:00. Nel primo pomeriggio, il termometro toccherà i 34°C, per poi iniziare a calare leggermente nel tardo pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto, con un clima caldo ma piacevole grazie alla mancanza di nuvole e alla brezza leggera che accompagnerà la giornata.

In serata, le temperature si abbasseranno gradualmente, garantendo un clima piacevole per passeggiate o cene all’aperto. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Pompei indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate ma non eccessive, e condizioni climatiche ottimali per godersi una giornata all’aria aperta. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Pompei.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +29.8° Assenti 5 SSO max 6.2 Libeccio 65 % 1017 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +28.7° Assenti 4.4 SSO max 5.4 Libeccio 73 % 1017 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +30.4° Assenti 3.7 S max 3.8 Ostro 59 % 1018 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +34.8° Assenti 7.1 SO max 5.6 Libeccio 42 % 1018 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +35.9° Assenti 13.8 SO max 11.7 Libeccio 45 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +34.2° Assenti 12.6 ONO max 14.1 Maestrale 42 % 1016 hPa 18 cielo sereno +31.7° perc. +32.5° Assenti 6.5 ONO max 6.3 Maestrale 44 % 1016 hPa 21 cielo sereno +29.4° perc. +31.3° Assenti 2.4 S max 4.2 Ostro 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:18

