Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

Le previsioni meteo a Pontassieve per Giovedì 25 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con la presenza di poche nuvole durante la mattina e il pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 21%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +34,6°C alle 11:00. L’umidità sarà del 60% alle prime ore del mattino, per poi scendere al 32% verso le 11:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime saranno raggiunte verso le 15:00, con valori intorno ai +35°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 12,1km/h provenienti da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1008hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai +24,1°C alle 21:00 e ai +23,6°C alle 22:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi comunque a livelli moderati intorno ai 7,7km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata estiva con temperature elevate durante il pomeriggio, cielo sereno e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 6.5 ENE max 6.9 Grecale 65 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 6.7 ENE max 6.6 Grecale 66 % 1011 hPa 7 nubi sparse +27.9° perc. +28.5° Assenti 5.8 NE max 8.4 Grecale 52 % 1011 hPa 10 nubi sparse +33.9° perc. +34.2° Assenti 4.9 N max 5.8 Tramontana 35 % 1011 hPa 13 cielo sereno +35.7° perc. +35.1° prob. 2 % 8.5 NNO max 6.9 Maestrale 27 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.5° perc. +34° prob. 1 % 14.2 NE max 11.8 Grecale 37 % 1008 hPa 19 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 9 NE max 11.2 Grecale 64 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 6.6 ENE max 6.5 Grecale 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:39 e tramonta alle ore 04:39

