Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani domenica 14 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Pontedera prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della mattina e del pomeriggio potrebbero verificarsi alcune nubi sparse che non dovrebbero tuttavia compromettere il bel tempo.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al risveglio, al sorgere del sole, il cielo sarà ancora parzialmente coperto con una copertura nuvolosa intorno al 66%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22,6°C con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un bel sole che accompagnerà la giornata. Le temperature saliranno fino a toccare i +29,6°C intorno alle 09:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 40%.

Nel corso del pomeriggio, il termometro continuerà a salire, raggiungendo i +32,9°C intorno alle 13:00. Il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 36%.

Alla sera, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Pontedera indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature gradevoli e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.8° perc. +19° Assenti 3.4 E max 3.9 Levante 84 % 1012 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 4.5 ENE max 4.8 Grecale 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 3.9 NE max 2.7 Grecale 54 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +30.4° Assenti 7.5 O max 9.7 Ponente 37 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.9° perc. +32.8° Assenti 15.8 O max 16.6 Ponente 36 % 1011 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +30.5° Assenti 15.4 O max 18.8 Ponente 39 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 7.8 O max 7.8 Ponente 70 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.9 O max 3.4 Ponente 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:55

