Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pontedera indicano una settimana caratterizzata da condizioni calde e soleggiate. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con cieli per lo più sereni. Si osserveranno variazioni nella velocità del vento e nell’umidità, ma senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

Lunedì 15 Luglio

La giornata di Lunedì 15 Luglio a Pontedera inizierà con cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 89% e una temperatura di +20,9°C percepita come +21°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 2,9km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Al mattino, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature saliranno da +23,5°C a +31,8°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est a Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra 2,3km/h e 2,6km/h. L’umidità diminuirà dal 62% al 32%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si schiarirà e diventerà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno tra i +34,6°C e i +33°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 15,7km/h e i 18,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-32%.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo da +27,4°C a +20,2°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità tra i 4,1km/h e i 9,9km/h. L’umidità aumenterà fino al 88%.

Martedì 16 Luglio

Per Martedì 16 Luglio a Pontedera, la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità tra 1,8km/h e 3,5km/h. L’umidità sarà stabile all’88%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0-2%. Le temperature saliranno da +23,1°C a +33,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Est a Ovest con intensità variabile tra 0,6km/h e 17km/h. L’umidità si manterrà intorno al 72-36%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno tra i +34,8°C e i +30,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 18,5km/h e i 17,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 31-39%.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo da +23,1°C a +20,2°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità tra 1,6km/h e 6,1km/h. L’umidità aumenterà fino all’88%.

Mercoledì 17 Luglio

La giornata di Mercoledì 17 Luglio a Pontedera inizierà con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa al 1% e una temperatura di +20°C percepita come +20,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 1,9km/h. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 14-27%. Le temperature saliranno da +21°C a +33,9°C. Il vento sarà prevalentemente da Est a Ovest con intensità variabile tra 2,7km/h e 8,3km/h. L’umidità diminuirà dal 81% al 32%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo presenterà nubi sparse con copertura nuvolosa al 43-80%. Le temperature massime saranno tra i +34,8°C e i +34,7°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 17,9km/h e i 16,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 28-32%.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno con temperature in calo da +23,3°C a +20,7°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità tra 1,6km/h e 6,8km/h. L’umidità aumenterà fino al 76%.

Giovedì 18 Luglio

Per Giovedì 18 Luglio a Pontedera, la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità tra 1,2km/h e 1,8km/h. L’umidità sarà del 84%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 10:00, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0-15%. Le temperature saliranno da +24,9°C a +35,4°C. Il vento sarà prevalentemente da Est a Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra 1,4km/h e 8,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62-30%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno tra i +35,1°C e i +33,3°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità compresa tra i 17,7km/h e i 14,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 28-39%.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo da +23,3°C a +20,7°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità tra 6,8km/h e 1,6km/h. L’umidità aumenterà fino al 84%.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Pontedera si prospetta calda e soleggiata, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Sono previste variazioni nelle velocità del vento e nell’umidità, ma senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.