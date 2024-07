Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontedera per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina toscana per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 23°C e una leggera brezza proveniente dall’Est. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Al sorgere del sole, le temperature inizieranno a salire rapidamente, con valori che raggiungeranno i 35°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,5km/h. L’umidità diminuirà, scendendo al 30% nel corso della mattinata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’unica possibile variazione riguarda una leggera probabilità (5%) di precipitazioni durante le ore centrali del giorno, sebbene la quantità di pioggia attesa sia trascurabile.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piuttosto miti, con valori intorno ai 22°C. Il vento perderà progressivamente di intensità, ma l’umidità aumenterà fino al 88%.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Pontedera si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per chi ama il caldo estivo e il cielo limpido. Le temperature elevate saranno mitigate da una leggera brezza e da un’umidità che, seppur in aumento verso sera, rimarrà comunque su valori accettabili. Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pontedera non indicano variazioni significative, con condizioni di bel tempo che dovrebbero perdurare anche nel weekend.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 4.4 ENE max 4.5 Grecale 70 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 4.8 ENE max 4.7 Grecale 71 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +28.6° Assenti 5.8 E max 6.6 Levante 45 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +34.6° Assenti 4.3 OSO max 7 Libeccio 31 % 1011 hPa 13 cielo sereno +35° perc. +35.3° prob. 5 % 21.3 OSO max 16.5 Libeccio 33 % 1011 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +33° prob. 5 % 16.5 OSO max 16.7 Libeccio 41 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 7.9 OSO max 8.7 Libeccio 74 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.9° perc. +22.5° Assenti 3.5 SSO max 3.5 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 04:39 e tramonta alle ore 04:39

