Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani domenica 14 luglio

Domani, Domenica 14 Luglio, a Pordenone ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 62% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 4%.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa aumenterà, arrivando al 73% intorno alle 08:00 con la comparsa di piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente, con una sensazione termica che potrà superare i +30°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un cielo che si schiarirà. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29-30°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +32°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, arrivando al 90% intorno alle 19:00 con un cielo coperto. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +24°C.

In conclusione, per Domenica 14 Luglio a Pordenone ci aspettiamo una giornata con condizioni meteo variabili, con nubi sparse alternate a schiarite e possibili piogge leggere durante la mattina. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +32°C. La brezza leggera contribuirà a mitigare il caldo durante il pomeriggio. Per i prossimi giorni, ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento delle temperature e un cielo più sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.1 mm 9.6 N max 9.5 Tramontana 86 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° prob. 4 % 8.1 N max 7.6 Tramontana 83 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.3° Assenti 2.6 NNO max 4.2 Maestrale 78 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +26.9° perc. +28.7° 0.12 mm 3.6 S max 3.3 Ostro 70 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +32° prob. 18 % 7.5 SO max 8.5 Libeccio 64 % 1011 hPa 15 poche nuvole +29.8° perc. +32.4° prob. 18 % 7.6 SO max 10.9 Libeccio 60 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +29° prob. 24 % 1.9 ONO max 2.7 Maestrale 75 % 1011 hPa 21 nubi sparse +23° perc. +23.4° prob. 7 % 6.6 NNO max 6.4 Maestrale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:55

