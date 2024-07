Previsioni Meteo Pordenone: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Pordenone indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +30°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza rischio di precipitazioni, e le temperature massime toccheranno i +32°C. Anche in serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature gradevoli attorno ai +26°C.

Le condizioni di vento saranno prevalentemente leggere, con raffiche che non supereranno i 7 km/h e provenienti prevalentemente da direzione Nord, Sud e Ovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

Guardando alle previsioni meteo dei prossimi giorni a Pordenone, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si attesteranno attorno ai +30°C. Non sono previste variazioni significative nel regime dei venti o nell’umidità, mantenendosi su valori simili a quelli di Giovedì.

In conclusione, per Giovedì 11 Luglio a Pordenone ci aspettiamo una giornata estiva con temperature elevate ma non eccessive, ideale per godersi le attività all’aperto. Le previsioni meteo indicano condizioni di bel tempo che perdureranno anche nei prossimi giorni, senza variazioni di rilievo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +24° prob. 4 % 7.3 N max 7 Tramontana 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 6.8 N max 6.8 Tramontana 62 % 1014 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 3.1 N max 5 Tramontana 66 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +31.7° Assenti 4 SSO max 3.9 Libeccio 60 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +35.4° Assenti 5.8 SO max 4.6 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 poche nuvole +32.3° perc. +36.2° Assenti 5.5 SO max 5.3 Libeccio 55 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +33.3° prob. 4 % 1.9 SO max 2.6 Libeccio 72 % 1013 hPa 21 poche nuvole +25.6° perc. +26.1° prob. 18 % 8.3 N max 7.7 Tramontana 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:57

