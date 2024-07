Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pordenone per Martedì 9 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nuvole che non dovrebbero portare a precipitazioni significative. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potrebbero superare i +35°C durante il pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +21°C. Durante la mattina, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a salire fino a +30°C. Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con valori che potrebbero superare i +35°C, mentre in serata le temperature si abbasseranno gradualmente, ma resteranno piacevoli attorno ai +25°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord e nord-ovest con intensità leggera, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili intorno al 60-70%. Non sono previste precipitazioni significative e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015hPa.

In base alle condizioni attuali e alle previsioni a breve termine, possiamo affermare che Martedì 9 Luglio sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature estive a Pordenone. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 7.7 NNO max 7.1 Maestrale 73 % 1016 hPa 3 poche nuvole +21° perc. +21° Assenti 6.8 NNO max 6.5 Maestrale 69 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 3.4 N max 5.5 Tramontana 71 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +30.4° Assenti 2.5 SSO max 3.2 Libeccio 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +33.7° Assenti 4.7 SSO max 3.2 Libeccio 59 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +35° Assenti 7.3 OSO max 7.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +31.1° Assenti 5.1 OSO max 6 Libeccio 77 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 8.5 NNO max 8.1 Maestrale 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.