Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Porto Torres indicano una settimana stabile e piacevolmente temperata. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento, con massime intorno ai +27,3°C. Giovedì le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +26,6°C. Il vento sarà prevalentemente leggero o moderato, proveniente da diverse direzioni.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Porto Torres si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24,6°C. Il vento soffierà a 14,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 25km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +24,6°C e una percezione di +25,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 22,2km/h proveniente da Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime saranno di +27,3°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 21,6km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,2°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Ovest.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Porto Torres il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +24,4°C e una percezione di +24,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 17,6km/h proveniente da Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime saranno di +27,3°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 25,7km/h proveniente da Ovest.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno sui +23°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Porto Torres il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,5°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 15,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +24,9°C e una percezione di +25,6°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 16,3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime saranno di +27,3°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 25,7km/h proveniente da Ovest.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno sui +22,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Sud Ovest.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Porto Torres il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Sud Ovest.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +24,2°C e una percezione di +24,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 11,5km/h proveniente da Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,1km/h proveniente da Sud Ovest.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,8°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,3km/h proveniente da Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Porto Torres si prospetta con condizioni stabili e temperature gradevoli. Sia il Martedì che il Mercoledì si prevedono cieli sereni e temperature in aumento, mentre Giovedì le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo.

