Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pozzuoli per Mercoledì 24 Luglio indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 28,8°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,9°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 12,9km/h e i 17,5km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali come Sud, Sud-Ovest e Ovest.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare alcune nubi sparse. Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 68-69% e una pressione atmosferica stabile sui 1010hPa.

Nella sera, il cielo tornerà a essere sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di piogge. La temperatura si attesterà intorno ai 27°C, con una percezione di calore di circa 28,6°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo le condizioni di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Pozzuoli indicano una giornata piacevole e estiva, ideale per godersi il mare e le attività all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere costanti e venti di moderata intensità. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Pozzuoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.8° perc. +28.9° Assenti 8.7 O max 10.9 Ponente 74 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.3 O max 9.9 Ponente 76 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +28.8° Assenti 4.7 SO max 9.5 Libeccio 74 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +30.6° Assenti 10.7 SSO max 9.7 Libeccio 68 % 1011 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +31.8° prob. 4 % 16.9 OSO max 16.7 Libeccio 69 % 1010 hPa 15 cielo sereno +28.8° perc. +31.9° prob. 28 % 13.4 NO max 15.8 Maestrale 67 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +29.8° prob. 28 % 13.6 NO max 14.7 Maestrale 69 % 1009 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +28.6° prob. 11 % 8.8 NO max 9 Maestrale 68 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:07 e tramonta alle ore 03:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.