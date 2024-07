Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pozzuoli indicano nubi sparse nella notte di lunedì, con temperature intorno ai +27,2°C. Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 97% e si prevede pioggia leggera nel pomeriggio con una copertura nuvolosa del 99%. Martedì il cielo sarà sereno con temperature stabili intorno ai +25,5°C. Mercoledì si conferma il cielo sereno e temperature in aumento. Giovedì notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 24%, mentre al mattino il cielo resterà sereno al 0%.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Pozzuoli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo dall’Est – Sud Est. Nel corso della mattina, il cielo sarà coperto al 97%, con termometri che raggiungeranno i +28,2°C, percepiti come +29,8°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 16km/h da Est – Nord Est. Nel pomeriggio, le previsioni indicano pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,4°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo dall’Est – Nord Est. Infine, in serata il cielo sarà coperto al 100%, con termometri che scenderanno ai +26,7°C, percepiti come +27,9°C. Il vento sarà più intenso, con raffiche fino a 27,2km/h provenienti dall’Est – Sud Est.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Pozzuoli, il cielo sarà sereno al 0%, con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà a 13,9km/h provenendo dal Nord – Nord Ovest. Al mattino, il cielo resterà sereno al 0%, con termometri che saliranno fino ai +27,9°C, percepiti come +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno al 0%, con temperature che raggiungeranno i +30,3°C, percepiti come +31,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 18,2km/h da Ovest. Infine, in serata il cielo sarà sempre sereno al 0%, con termometri che si attesteranno sui +27,8°C, percepiti come +30,6°C. Il vento soffierà a 16,5km/h provenendo dall’Ovest – Nord Ovest.

Mercoledì 24 Luglio

Nella notte a Pozzuoli, il cielo sarà sereno al 0%, con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 13,7km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo resterà sereno al 0%, con termometri che saliranno fino ai +27,9°C, percepiti come +30,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature che raggiungeranno i +29°C, percepiti come +31,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 18,1km/h da Ovest – Sud Ovest. Infine, in serata il cielo sarà sereno al 0%, con termometri che si attesteranno sui +27,4°C, percepiti come +29,5°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Pozzuoli, il cielo sarà sereno al 0%, con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente dal Nord Ovest. Al mattino, il cielo resterà sereno al 0%, con termometri che saliranno fino ai +27,3°C, percepiti come +29°C. Il vento sarà molto leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

