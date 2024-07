Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Prato promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle alte temperature. Sin dalle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 23-25°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà rapidamente, superando i 30°C già verso le ore 10:00. Nel primo pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 37-38°C, con un lieve calo verso sera, ma comunque mantenendosi sopra i 30°C.

Durante l’intera giornata, il vento sarà per lo più debole, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità relativa si manterrà intorno al 20-30%.

Guardando alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Prato, possiamo anticipare che il bel tempo e le alte temperature caratterizzeranno anche l’inizio della prossima settimana. Le temperature si manterranno elevate e il cielo resterà generalmente sereno, con poche nuvole all’orizzonte. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Prato si prospetta come una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Ricordate di proteggervi dal sole e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per godere al meglio delle vostre giornate estive a Prato.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 0.9 NNO max 2.7 Maestrale 71 % 1018 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 2.1 N max 3 Tramontana 73 % 1018 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.7° Assenti 3.1 SO max 3.8 Libeccio 52 % 1019 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +33.3° Assenti 6.7 SO max 11.4 Libeccio 29 % 1018 hPa 13 cielo sereno +37.6° perc. +36.2° Assenti 10.7 OSO max 13.7 Libeccio 20 % 1016 hPa 16 cielo sereno +35.9° perc. +34.3° Assenti 14 OSO max 12.3 Libeccio 22 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +27.4° Assenti 3.5 OSO max 7 Libeccio 43 % 1017 hPa 22 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 3 N max 4.8 Tramontana 55 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:40

