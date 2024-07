Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Quarrata indicano condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero proveniente da nord, con raffiche occasionali.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con cielo sereno, ma si potranno osservare alcune nuvole sparse. Le temperature massime saranno molto elevate, con valori che potranno superare i +38°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da ovest.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature in diminuzione ma comunque elevate. Il vento soffierà sempre da ovest, ma con minore intensità rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Quarrata mostrano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature molto elevate e vento leggero. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo con temperature elevate, ma con una leggera diminuzione dei valori termici.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 3.6 NNO max 5.9 Maestrale 63 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 3.7 NNO max 5.8 Maestrale 68 % 1017 hPa 7 cielo sereno +30° perc. +30.5° Assenti 2.5 N max 5.1 Tramontana 47 % 1017 hPa 10 cielo sereno +36° perc. +36.7° Assenti 2 NO max 5.4 Maestrale 32 % 1016 hPa 13 cielo sereno +38.4° perc. +38.3° prob. 8 % 6.4 OSO max 6.8 Libeccio 24 % 1013 hPa 16 cielo sereno +36.1° perc. +36.1° prob. 8 % 15.2 O max 15.6 Ponente 29 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +29.6° prob. 7 % 3.5 OSO max 8.8 Libeccio 61 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +24.4° perc. +25° 0.11 mm 1.6 O max 5.3 Ponente 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:50

