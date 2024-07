Previsioni Meteo Quarto: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Quarto per Venerdì 19 Luglio promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la mattina, superando i +30°C già nelle prime ore del giorno.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura percepita raggiungerà valori intorno ai +31-32°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Sud Ovest con intensità variabile tra i 4 e i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai +30-31°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 20 km/h da Ovest. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 60%.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26-28°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità intorno ai 5-8 km/h. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente, arrivando al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 19 Luglio a Quarto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera proveniente da Ovest, mentre l’umidità relativa dell’aria si manterrà su livelli accettabili. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Quarto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.5 ONO max 9.1 Maestrale 70 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.1 NO max 6.4 Maestrale 67 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 2.7 NNO max 5.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +31.3° Assenti 9.9 SO max 7.5 Libeccio 50 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +32.8° Assenti 18.5 O max 17.6 Ponente 54 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 17.8 O max 20.1 Ponente 56 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +29.9° Assenti 10.1 O max 12.9 Ponente 64 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° Assenti 5.2 OSO max 5.8 Libeccio 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.