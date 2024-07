Previsioni Meteo Quarto: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Quarto indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura aumenterà gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +31°C verso le 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da direzione Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Quarto, con temperature che potrebbero raggiungere i +32°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa, mentre l’umidità relativa aumenterà leggermente nel corso della giornata, arrivando al 56% verso sera.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno sopra i +29°C e una leggera brezza che soffierà da direzione Nord Ovest.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Quarto si prospetta una giornata estiva con sole e caldo. Le previsioni del tempo indicano condizioni stabili e un clima ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Quarto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.1° perc. +27.5° Assenti 4.6 NE max 9.1 Grecale 50 % 1010 hPa 3 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4 ESE max 7.6 Scirocco 51 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +27.7° Assenti 5.2 ESE max 7 Scirocco 47 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.5° perc. +30.1° Assenti 5.5 SSO max 5.1 Libeccio 38 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +31.9° Assenti 16.7 OSO max 13.7 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +32° Assenti 17.2 O max 18.2 Ponente 54 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +30.4° Assenti 13.6 ONO max 17.1 Maestrale 60 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 7.7 NNO max 8.7 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:12 e tramonta alle ore 03:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.