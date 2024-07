Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Quartu Sant’Elena indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35,7°C nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e un’umidità del circa 50%. Le condizioni rimarranno stabili anche durante la mattina, con temperature in aumento fino a superare i 34°C.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il suo picco massimo, con valori intorno ai 35,7°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 19,9km/h, con raffiche fino a 24km/h. L’umidità si manterrà intorno al 27%.

Anche in serata le condizioni saranno stabili, con temperature che si abbasseranno leggermente ma si manterranno intorno ai +27°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord, con una velocità attorno ai 10km/h.

In conclusione, Mercoledì 31 Luglio a Quartu Sant’Elena si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.4° Assenti 5.4 NNO max 5.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.3° perc. +25.1° Assenti 5.5 NNO max 6.6 Maestrale 49 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31° perc. +30.3° Assenti 5.3 ONO max 6.3 Maestrale 35 % 1015 hPa 10 cielo sereno +35.3° perc. +34.2° Assenti 11.7 SO max 15.3 Libeccio 25 % 1014 hPa 13 cielo sereno +34.8° perc. +35.1° Assenti 17.9 S max 23.5 Ostro 33 % 1013 hPa 16 cielo sereno +35.7° perc. +35.1° Assenti 10 NO max 19.9 Maestrale 27 % 1012 hPa 19 cielo sereno +30.2° perc. +29.2° Assenti 12.5 NNO max 15 Maestrale 33 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +27.1° Assenti 6.3 N max 7.2 Tramontana 40 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.