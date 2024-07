Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Quartu Sant’Elena indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,9°C alle ore 09:00. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un leggero aumento nel corso della mattinata. Il vento soffierà da Sud Ovest, con intensità variabile tra i 5,9km/h e i 10,4km/h.

Nel pomeriggio, il termometro potrà superare i +33°C, con una percezione della temperatura che potrà arrivare fino a +33,7°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 21,5km/h provenienti da Sud.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque piuttosto miti, con valori intorno ai +25,4°C alle ore 19:00. Il vento tenderà a calmarsi, provenendo da Sud con una velocità intorno ai 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena per Giovedì 18 Luglio confermano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata, quando il caldo potrebbe risultare più intenso. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Giovedì.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 3.8 NNE max 5.7 Grecale 60 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 2.9 N max 4.5 Tramontana 60 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +28.7° Assenti 1.8 OSO max 3.4 Libeccio 43 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +32.2° Assenti 8.5 SSO max 10.4 Libeccio 32 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° Assenti 24.4 S max 21.5 Ostro 44 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +31.6° Assenti 16.1 SSE max 14.9 Scirocco 47 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 3.3 S max 5 Ostro 67 % 1017 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 8.3 NNO max 8.3 Maestrale 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:45

