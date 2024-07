Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna indicano cielo sereno e temperature in aumento nei prossimi giorni. Venti leggeri da varie direzioni accompagneranno giornate soleggiate con punte di calore. L’umidità varierà, ma la pressione atmosferica si manterrà stabile. Si consiglia di proteggersi dal sole durante le ore più calde e di rimanere informati su eventuali cambiamenti nel meteo.

Lunedì 29 Luglio

Notte

Durante la notte a Ravenna, cielo sereno caratterizzerà le prime ore con una temperatura di +26,2°C che si manterrà costante. Il vento soffierà da Est a una velocità di 14,1km/h, con raffiche fino a 18,9km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura sarà di +27,9°C, percepite come +29,2°C. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 9,9km/h. L’umidità diminuirà al 59% mentre la pressione rimarrà stabile a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sereno continuerà a dominare con temperature che raggiungeranno i +31,3°C alle 12:00, percepite come +32,4°C. Il vento aumenterà leggermente a 20,6km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 46%.

Sera

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +25,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est a 7,6km/h. L’umidità salirà al 72% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Notte

Durante la notte a Ravenna, il cielo sereno continuerà a dominare con temperature intorno ai +24,7°C. Il vento sarà leggero da Ovest – Sud Ovest a 5,8km/h. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina

La mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +29°C, percepite come +28,6°C. Il vento aumenterà a 14,9km/h provenendo da Est – Sud Est. L’umidità scenderà al 40% mentre la pressione rimarrà stabile a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sereno continuerà a caratterizzare il meteo con temperature che raggiungeranno i +32,2°C alle 14:00, percepite come +33,1°C. Il vento sarà leggero a 18,9km/h provenendo da Est. L’umidità si attesterà al 43%.

Sera

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +25,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud – Sud Est a 7,9km/h. L’umidità salirà al 48% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Notte

Durante la notte a Ravenna, si prevede un cielo sereno con temperature intorno ai +24,4°C. Il vento sarà leggero da Sud a 6,7km/h. L’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +30,8°C, percepite come +30,2°C. Il vento aumenterà a 8,8km/h provenendo da Nord Est. L’umidità sarà del 37% mentre la pressione rimarrà stabile a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con temperature che raggiungeranno i +32,4°C alle 13:00, percepite come +33,1°C. Il vento sarà leggero a 17km/h provenendo da Est. L’umidità si attesterà al 41%.

Sera

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +26,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Est a 9,5km/h. L’umidità salirà al 65% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Giovedì 1 Agosto

Notte

Durante la notte a Ravenna, si prevede un cielo sereno con temperature intorno ai +25,5°C. Il vento sarà leggero da Est – Sud Est a 5,1km/h. L’umidità si attesterà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in leggero calo. Alle 08:00 si registreranno +29,9°C, percepite come +29,2°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 3,7km/h. L’umidità sarà del 37% mentre la pressione rimarrà stabile a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse con temperature che raggiungeranno i +32,3°C alle 12:00, percepite come +32,9°C. Il vento sarà leggero a 16,3km/h provenendo da Est. L’umidità si attesterà al 41%.

Sera

In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +25,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Est a 12,9km/h. L’umidità salirà al 66% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ravenna, si consiglia di prestare attenzione alle temperature in aumento e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

