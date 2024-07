Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna indicano un fine settimana caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Si prevede una leggera copertura nuvolosa solo nella serata di Domenica, con la comparsa di piogge leggere. Le temperature massime raggiungeranno i +33,4°C durante il pomeriggio di Domenica. È consigliabile proteggersi dal caldo e rimanere informati sulle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche, soprattutto in vista delle piogge previste per Domenica sera.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte a Ravenna, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 14%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C con una sensazione termica di +24,7°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 9,2km/h, con raffiche fino a 12,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C con una sensazione termica di +29,7°C. Il vento sarà orientato da Est a una velocità di 12km/h. L’umidità diminuirà al 39% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sempre sereno, senza nuvole. Le temperature massime raggiungeranno i +31,3°C con una percezione di +30,8°C. Il vento aumenterà leggermente a 18,6km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 37% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e una temperatura di +25,3°C (percepita +25,5°C). Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 6km/h. L’umidità salirà leggermente al 65% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Nella notte il cielo sarà sereno senza nuvole, con temperature intorno ai +24,9°C e una sensazione termica di +25,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a 3,8km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione di 1013hPa.

Durante la mattina le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +30,9°C (percepita +31,1°C). Il vento aumenterà leggermente a 8km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 42% mentre la pressione rimarrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, senza nuvole, con temperature massime intorno ai +32,3°C e una percezione di +32,9°C. Il vento aumenterà a 19,8km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 41% con una pressione di 1014hPa.

In serata le condizioni saranno simili, con cielo sereno e una temperatura di +25,4°C (percepita +25,7°C). Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a 4,8km/h. L’umidità si manterrà al 65% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno, senza nuvole, con temperature intorno ai +25°C e una sensazione termica di +25,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 4,7km/h. L’umidità sarà del 64% con una pressione di 1016hPa.

Nella mattina le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +31,9°C (percepita +31,8°C). Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 6,4km/h. L’umidità si attesterà al 38% mentre la pressione rimarrà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime saranno di +33,4°C con una percezione di +33,6°C. Il vento aumenterà a 13,1km/h provenendo da Nord Est. L’umidità sarà del 36% con una pressione di 1016hPa.

In serata le condizioni meteorologiche cambieranno leggermente, con cielo sereno ma la comparsa di piogge leggere. La temperatura sarà di +26,2°C (percepita +26,2°C). Il vento sarà leggero, proveniente da Est a 3,4km/h. L’umidità salirà al 62% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Ravenna, si prevedono condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche, in particolare nella giornata di Domenica con la possibilità di piogge leggere in serata.

